0
0
486
НОВОСТИ

В Финляндии потерпел крушение истребитель Hawk, пилоты катапультировались

18:00 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель Hawk («Хоук») Военно-воздушных сил Финляндии потерпел крушение в понедельник днем, двое пилотов катапультировались. Об этом сообщили в соцсети финские ВВС.

«Учебно-тренировочный истребитель ВВС Hawk попал в авиакатастрофу днем 15 мая. Самолет потерпел крушение к югу от Кеуруу. Пилоты выжили благодаря катапультируемому креслу», — указано в сообщении. Как уточняет региональная газета «Суур-Кеуруу», оба летчика находятся в сознании, в настоящее время их осматривают врачи. Спасательные службы Финляндии направили на место происшествия девять подразделений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 15.05.2023
США тесно сотрудничают с патриархом Варфоломеем в борьбе с «пагубным влиянием» РФ — Госдеп
0
248
22:00 15.05.2023
Венгрия заблокировала выделение нового транша для Киева из Европейского фонда мира — АНСА
0
276
21:20 15.05.2023
Бразилия пытается смягчить текст заявления «семерки», чтобы тот не был антироссийским - СМИ
0
337
20:40 15.05.2023
В Донецке прогремели шесть взрывов, сработала система ПВО
0
369
20:00 15.05.2023
Икона «Троица» и рака Александра Невского будут храниться в соответствии с требованиями музеев — РПЦ
0
403
19:20 15.05.2023
Более 700 заводов работают в новых регионах РФ, около 250 находятся в простое — Мантуров
0
440
18:40 15.05.2023
Хакеры из КНДР с 2017 года похитили криптовалюты на $720 млн со счетов в Японии — СМИ
0
451
17:32 15.05.2023
Вузам РФ рекомендовано перейти на удаленку в случае двух и более заболевших корью
0
530
17:12 15.05.2023
В Луганске при покушении на врио главы МВД ЛНР погиб один человек, ранены трое охранников
0
548
17:00 15.05.2023
Генсек НАТО подтвердил, что намерен покинуть пост осенью 2023 года
0
538

Возврат к списку