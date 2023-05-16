В Финляндии потерпел крушение истребитель Hawk, пилоты катапультировались

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель Hawk («Хоук») Военно-воздушных сил Финляндии потерпел крушение в понедельник днем, двое пилотов катапультировались. Об этом сообщили в соцсети финские ВВС.

«Учебно-тренировочный истребитель ВВС Hawk попал в авиакатастрофу днем 15 мая. Самолет потерпел крушение к югу от Кеуруу. Пилоты выжили благодаря катапультируемому креслу», — указано в сообщении. Как уточняет региональная газета «Суур-Кеуруу», оба летчика находятся в сознании, в настоящее время их осматривают врачи. Спасательные службы Финляндии направили на место происшествия девять подразделений.