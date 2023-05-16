Хакеры из КНДР с 2017 года похитили криптовалюты на $720 млн со счетов в Японии — СМИ
18:40 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группы злоумышленников из КНДР с 2017 года похитили криптовалюты с открытых в Японии счетов на сумму порядка 720 млн долларов. Как сообщает в понедельник газета «Никкэй», украденные у японцев средства составляют около 30% общей стоимости криптоактивов, похищенных за это время хакерами из КНДР на международном рынке.
Кроме того, порядка 540 млн долларов в криптовалюте были похищены у граждан Вьетнама, еще 497 млн долларов — у граждан США. При этом Япония, по мнению издания, возглавляет этот список из-за роста популярности в стране цифровых валют и уязвимости компьютерных систем местных компаний.
Как считает «Никкэй», власти КНДР могут использовать изъятие криптовалют в качестве средства пополнения бюджета страны в обход санкций. Пхеньян также способен направлять полученные средства для финансирования своей ракетной программы, отмечает газета.
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