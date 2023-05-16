Икона «Троица» и рака Александра Невского будут храниться в соответствии с требованиями музеев — РПЦ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Икона «Троица» преподобного Андрея Рублева и рака (гробница) благоверного князя Александра Невского, переданные Русской православной церкви, будут храниться в соответствии с требованиями Третьяковской галереи и Государственного Эрмитажа. Об этом заявил в понедельник ТАСС председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

«Они будут храниться по тем требованиям, которые нам представят Эрмитаж и Третьяковская галерея», — сказал митрополит Тихон, отвечая на вопрос о том, как будет осуществляться хранение святынь.