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НОВОСТИ

В Донецке прогремели шесть взрывов, сработала система ПВО

20:40 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть взрывов прогремели в понедельник вечером в Донецке. Как сообщили корр. ТАСС в силовых структурах региона, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Там уточнили, что ряд ракет были сбиты над жилыми кварталами в юго-восточной части города. Кроме того, взрывы прогремели над центральной частью Донецка и Макеевкой.

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