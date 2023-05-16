Венгрия заблокировала выделение нового транша для Киева из Европейского фонда мира — АНСА

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будапешт заблокировал выделение очередного транша военной помощи Украине в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира. Об этом в понедельник сообщило итальянское агентство АНСА со ссылкой на источник.

По его данным, Венгрия, предположительно, потребовала, чтобы фонд в будущем играл «глобальную» роль, а не использовался исключительно для вооружения Киева.