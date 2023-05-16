В Киеве ночью были слышны взрывы
09:00 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы раздаются в Киеве в ночь на вторник, сообщает агентство Укринформ.
Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в городе объявлена воздушная тревога.
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