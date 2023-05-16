Ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против РФ — Галузин
09:05 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Некоторые страны Центральной Азии дают понять, что они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к западным санкциям против России. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — сказал замминистра.
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