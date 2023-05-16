Ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против РФ — Галузин

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые страны Центральной Азии дают понять, что они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к западным санкциям против России. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — сказал замминистра.