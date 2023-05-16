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Система ПВО сбила украинский БПЛА в Брянской области, поврежден жилой дом

09:20 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система ПВО сбила в Клинцах (Брянская область) украинский беспилотник самолетного типа. Поврежден балкон жилого дома, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня системой ПВО Вооруженных сил РФ в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Поврежден балкон жилого дома. Оперативные службы работают на месте», — написал он в соцсети.

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