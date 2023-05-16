Американский генерал назвал причину долгой подготовки Украины к контрнаступлению
09:32 16.05.2023 Источник: Известия
Украинские войска не начинают контрнаступление из-за высоких рисков и сложности предстоящей операции. Такое мнение высказал генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг 15 мая.
По мнению Хертлинга, даже для самых элитных подразделений американской армии и самого лучшего военачальника контрнаступление стало бы серьезным вызовом.
«Наступательные операции требуют большего количества сил, лучшей маневренности, точного прицеливания и стрельбы, а также более длинных и надежных линий снабжения. Украинская армия еще не выполняла ничего подобного в таких масштабах», — написал он в газете The Washington Post
По опыту Хертлинга, даже обученным войскам трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки. Известия
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