ФСБ хочет иметь право проводить обыски без разрешения суда - СМИ

10:00 Источник: РБК

ФСБ подготовила инструкцию, которая позволит силовикам проводить обыски домов, квартир и транспортных средств без решения суда. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Обсуждение проекта продлится до конца мая.

Согласно документу, разрешение суда на обыски не понадобится в случаях, «которые не терпят отлагательства и могут привести ‎к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления», а также при наличии данных о событиях и действиях, «создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности» России. ФСБ должна будет уведомить суд об обысках в течение 24 часов.

При этом силовикам понадобится постановление от одного из руководителей органа безопасности — первого заместителя директора ФСБ, руководителя департамента или управления, их заместителей или начальников территориальных органов безопасности. РБК