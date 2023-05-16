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НОВОСТИ

ФСБ хочет иметь право проводить обыски без разрешения суда - СМИ

10:00 16.05.2023 Источник: РБК

ФСБ подготовила инструкцию, которая позволит силовикам проводить обыски домов, квартир и транспортных средств без решения суда. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Обсуждение проекта продлится до конца мая.

Согласно документу, разрешение суда на обыски не понадобится в случаях, «которые не терпят отлагательства и могут привести ‎к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления», а также при наличии данных о событиях и действиях, «создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности» России. ФСБ должна будет уведомить суд об обысках в течение 24 часов.

При этом силовикам понадобится постановление от одного из руководителей органа безопасности — первого заместителя директора ФСБ, руководителя департамента или управления, их заместителей или начальников территориальных органов безопасности.  РБК

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