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НОВОСТИ

ВС РФ ударили по крупному скоплению ВСУ в районе Орехова

10:05 16.05.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Запорожье заявили об ударе по крупному скоплению военных ВСУ в районе Орехова. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, для этого ВС РФ применили реактивную и ствольную артиллерию.

«Массированный удар был нанесён накануне вечером», — написал он в соцсети.

Ранее стало известно, что российские десантники отразили попытку атаки ВСУ и нанесли противнику огневое поражение. В Минобороны уточнили, что для этого наши военнослужащие пошли навстречу украинским солдатам.  Говорит Москва

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