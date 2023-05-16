ВС РФ ударили по крупному скоплению ВСУ в районе Орехова

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Запорожье заявили об ударе по крупному скоплению военных ВСУ в районе Орехова. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, для этого ВС РФ применили реактивную и ствольную артиллерию.

«Массированный удар был нанесён накануне вечером», — написал он в соцсети.

Ранее стало известно, что российские десантники отразили попытку атаки ВСУ и нанесли противнику огневое поражение. В Минобороны уточнили, что для этого наши военнослужащие пошли навстречу украинским солдатам. Говорит Москва