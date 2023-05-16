ЕБРР сократил прогноз падения ВВП России в 2023 году до 1,5%
10:20 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) уменьшил в два раза, до 1,5%, прогноз снижения экономического роста в России по итогам 2023 года и сохранил неизменным прогноз роста ВВП в 2024 году на уровне 1%. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе банка о состоянии экономики в регионе.
В предыдущем прогнозе, который был распространен в феврале, говорилось о сокращении экономического роста в России на 3% в 2023 году и о росте на 1% в следующем году.
Ранее эксперты банка со штаб-квартирой в Лондоне ожидали сокращения российской экономики по итогам 2022 года на 3,5%.
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