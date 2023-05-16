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НОВОСТИ

Льготники в регионах стали в 14 раз чаще пользоваться билетной системой СберТройка

11:45 16.05.2023

Внедрение в регионах России современной билетной системы СберТройка сделало поездки в городском транспорте более комфортными для льготных пассажиров. Некоторые субъекты РФ перешли на пластиковые карты, при этом отказались от бумажных талонов, что кардинально улучшило сервис. В итоге число поездок по льготным картам в городском транспорте, который подключен к СберТройке, выросло за январь-март 2023 года в 14 раз по сравнению с тем же периодом 2022 года: с 500 тыс. до 7 млн.

СберТройка СОЦ — это единая система учета льготных категорий граждан, использующих региональную льготную транспортную карту или карту «Мир» любого банка, к которой привязаны льготы. Система подключается к единому билетному решению СберТройки.

Сегодня СберТройкой СОЦ пользуются более 800 тыс. человек в Саратовской, Архангельской и Тульской областях, республиках Тыва и Алтай. Отказ от бумажных талонов позволил Саратовской области сэкономить 35 млн руб. и при этом повысить качество сервиса.

СберТройка — совместная ИТ-компания Сбера, правительства Москвы и Правительства Московской области, созданная в 2020 году. Компания разрабатывает и внедряет единую билетную систему на базе московской карты «Тройка» в регионах России. Это полностью российская разработка, включая программное обеспечение и карточные носители. Цель компании — объединить транспортное пространство Москвы и регионов и сделать перемещение по всей стране удобным и бесшовным. Билетная система действует в более чем 25 регионах страны от Карелии до Хабаровского края.

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