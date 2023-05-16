Страны Запада сейчас засыпают и просыпаются с мыслями о России - Медведев

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не согласился со словами президента Франции Эмманюэля Макрона о геополитическом проигрыше Москвы, заметив, что сейчас все страны Запада ложатся спать и просыпаются с мыслями о России.

«Геополитический проигрыш? Это в 2022 году НАТО нас лениво прогоняла, когда речь шла о гарантиях безопасности. Мол, отстань от нас, не до тебя. А теперь все государства — члены НАТО ложатся спать ночью и просыпаются утром с мыслями о России. Более того, некоторые из особо трусливых и страдающих от фантомных болей, вроде временно оккупированных Польши и наших прибалтийских губерний, сильно запятнали себя», — написал политик в своем «Твиттере» во вторник.

Как отметил Медведев, если Россия и осталась без чего-то, так это без примитивной политики НАТО, в основе которой лежит стремление альянса играть исключительную роль в XXI веке. Макрону же, считает он, пошли не на пользу переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским. «Президенту республики явно навредило общение с киевским наркоманом», — высказался замглавы Совбеза РФ.

И в целом, добавил Медведев, о «вассальной зависимости» рассуждать не Европе, которая сейчас обслуживает интересы США, нанося при этом ущерб собственной экономике и своим же жителям. «Как говорится, tel maître, tel valet (каков хозяин, таков и слуга — прим. ТАСС)», — заключил он.