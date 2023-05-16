Набиуллина допустила обмен заблокированных акций в РФ на замороженные на Западе

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В перспективе возможен обмен заблокированных акций на замороженные ценные бумаги на Западе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

«В перспективе возможен обмен заблокированных акций на заблокированные акции. Если заблокированные с той стороны нами акции таким образом через продажу российским приобретателем выходят на наш рынок — это выход из блокировки», — сказала она.