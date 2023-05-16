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НОВОСТИ

Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе

13:00 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума во вторник приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

«Окончательный выход из ДОВСЕ и его денонсация в полной мере отвечают национальным интересам обеспечения безопасности России», — сказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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