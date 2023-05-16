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Рябков назвал вбросом сведения о возможности ослабления санкций США в обмен на заключенных

13:20 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не обсуждает с Вашингтоном вопрос ослабления антироссийских санкций, подобные сообщения являются вбросом и не имеют никакого отношения к ситуации с гипотетическим обменом американских граждан на находящихся в американских тюрьмах россиян. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Вашингтон изучает возможность ослабления антироссийских санкций в обмен на освобождение американцев, арестованных в России.

«Нет, мы не обсуждаем вопросы американской санкционной политики по принципиальным соображениям. Не делали это раньше, не делаем и сейчас», — подчеркнул замминистра.

«Сотни циклов введения американских санкций не привели к ослаблению российской экономики. Санкции США носят нелегитимный характер, они продиктованы сугубо антироссийской геополитической линией Вашингтона и американских элит, которые не видят ничего, кроме задачи нанесения Российской Федерации „стратегического поражения“, — сказал Рябков, добавив, что „предмета для обсуждения здесь нет вообще“. „Но тему даже вбрасывают стыдливо, то есть они говорят „небольшое ослабление санкций“, чтобы, не дай Бог, не продешевить. Такой жанр ничего, кроме отторжения, вызвать не может, и, разумеется, никакого отношения к ситуации с гипотетическим обменом американских граждан на находящихся в американских застенках наших соотечественников не имеет», — заявил замглавы МИД.

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