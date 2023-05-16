ФСБ задержала гражданку Украины, собиравшую данные о ВС РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала за шпионаж гражданку Украины, собиравшую сведения о российских вооруженных силах.

Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ», — сообщили в ЦОС.