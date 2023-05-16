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Связанный с Байденом аналитический центр получил от компаний КНР не менее $105 млн — ТВ

16:00 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Связанный с президентом США Джо Байденом вашингтонский аналитический центр получил от китайских компаний не менее 105 млн долларов с середины 2018 года по середину 2022 года. Об этом во вторник сообщил телеканал «Фокс-ньюс».

По его данным, китайские пожертвования аналитическому центру, открытому при поддержке Пенсильванского университета, составили не менее 105 млн долларов за указанный период, что почти вдвое больше той суммы, о которой было известно ранее. Как отмечает телеканал, среди представителей китайских компаний есть люди, которые в прошлом были деловыми партнерами Хантера Байдена, сына действующего американского лидера.

«Теперь мы знаем, что <…> аналитический центр Джо Байдена получил значительные пожертвования из Китая <…>, когда он [Байден] развивал свою президентскую кампанию, и получил миллионы долларов из Китая, когда стал президентом <…>, это поднимает дополнительные вопросы о масштабах связей президента Байдена с Китаем», — сказала глава организации «Американцы за общественное доверие» Кейтлин Сазерленд.

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