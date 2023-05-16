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Президент ЮАР заявил, что РФ и Украина согласились принять мирную миссию стран Африки

16:12 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил во вторник президент ЮАР Сирил Рамапоса после переговоров с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Лунем.

«Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский, с которыми я поддерживаю контакт, согласились принять миссию ряда глав африканских государств в Москве и Киеве, — сказал Рамапоса. — Генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] и руководство Африканского союза были проинформированы о данной инициативе».

Рамапоса сообщил, что в группу стран, которые вышли с инициативой по урегулированию кризиса на Украине, входят Египет, Замбия, Республика Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР. Он не уточнил, когда планируется осуществить данную миссию.

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