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НОВОСТИ

Россия заняла второе место среди стран-импортеров товаров в Индию

16:32 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию. В первом квартале 2023 года страна импортировала российской продукции на 15,5 млрд долларов.

Это в 4,7 раза больше, чем годом ранее. Квартальный показатель стал наибольшим в истории.

Главным поставщиком товаров в Индию остаётся Китай, однако его продажи сократились на 15,4%. На третьем месте расположились Объединённые Арабские Эмираты, в пятёрку также вошли США и Саудовская Аравия.  Говорит Москва

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