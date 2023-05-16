Россия заняла второе место среди стран-импортеров товаров в Индию

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию. В первом квартале 2023 года страна импортировала российской продукции на 15,5 млрд долларов.

Это в 4,7 раза больше, чем годом ранее. Квартальный показатель стал наибольшим в истории.

Главным поставщиком товаров в Индию остаётся Китай, однако его продажи сократились на 15,4%. На третьем месте расположились Объединённые Арабские Эмираты, в пятёрку также вошли США и Саудовская Аравия. Говорит Москва