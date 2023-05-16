Колумбиец в РФ получил 5 лет колонии за фейки о СВО

17:00 Источник: Интерфакс

Головинский суд Москвы во вторник признал гражданина Колумбии Хиральдо Сарая Альберто Энрике виновным в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ при проведении специальной военной операции.

"Судом Хиральдо Сараю Альберто Энрике назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 2 месяца с отбыванием в колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как установлено СКР и судом, с 5 марта по 9 апреля 2022 года "Хиральдо Сарай, имея вид на жительство в РФ, в составе организованной группы с лицами, руководившими его действиями из-за рубежа, за денежное вознаграждение обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств". С использованием этих средств связи "удаленно производилась массовая рассылка абонентам российских операторов заведомо ложных сообщений о действиях Вооруженных сил РФ, в том числе убийствах мирного населения".

"Исследована переписка обвиняемого с иными фигурантами дела, являющимися гражданами одной из южноамериканских стран. Установлено, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы. На денежные средства и цифровые финансовые активы следствием наложен арест", - заявили ранее в СК.

Там добавили, что другие фигуранты дела объявлены в розыск.