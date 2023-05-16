Украинская разведка признала, что Киев стоит за терактами против ряда медийных лиц в РФ
18:00 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во вторник заявил, что данная структура стоит за терактами в отношении ряда медийных лиц в России.
«Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей», — сказал он в интервью украинскому блогеру Сергею Иванову, отвечая на вопрос, сможет ли Киев достать Владимира Соловьева или Александра Дугина. Говоря о том, входит ли в список целей Захар Прилепин, Буданов заявил: «Мы не можем подтвердить это или опровергнуть».
20 августа 2022 года в Подмосковье был взорван автомобиль журналистки Дарьи Дугиной, она погибла. 2 апреля 2023 года в результате взрыва в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). 6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал писатель Захар Прилепин. Погиб его охранник, сам Прилепин был ранен. По версии следствия, организаторами всех этих терактов были спецслужбы Украины и их агентура.
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