Выпускники прошлых лет смогут сдавать ЕГЭ только в резервный срок основного периода

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили новые редакции порядков государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, согласно которым выпускники прошлых лет со следующего учебного года смогут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) только в резервные сроки основного периода, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее выпускники прошлых лет могли сдавать ЕГЭ в основной период вместе с выпускниками текущего года.

«Изменились сроки, в которые выпускники прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ: со следующего года сдавать экзамены они смогут только в резервные сроки основного периода проведения экзаменов», — говорится в сообщении.