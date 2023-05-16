Пограничники сбили два украинских дрона-камикадзе в Курской области

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничники в Суджанском районе Курской области сбили два украинских дрона-камикадзе. Об этом сообщил во вторник в соцсети губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня в Суджанском районе пограничники сбили украинские дроны-камикадзе. Остановили их непосредственно на границе», — написал он.

По словам губернатора, оба беспилотника при падении взорвались. Осколки повредили только стоящий рядом экскаватор.