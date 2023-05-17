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США находятся в состоянии космической гонки с КНР из-за полетов на Луну — глава НАСА

20:00 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты сейчас находятся в состоянии космической гонки с Китаем в связи с лунными программами двух стран, а также опасаются, что китайцы могут первыми заявить права на некоторые территории Луны. С таким утверждением выступил во вторник глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон на слушаниях в Сенате Конгресса.

«Мы находимся в состоянии космической гонки с Китаем», — сказал он, отметив, что «эта очень серьезная космическая гонка» касается полетов на Луну.

Нельсон пояснил, что на Южном полюсе Луны, как предполагают в НАСА, могут находиться вода, водород и кислород. «Я бы не хотел, чтобы мы были там вторыми», — отметил глава управления. В таком случае, утверждал Нельсон, Китай может заявить свои исключительные права на эти объекты на Луне. «Я бы не хотел, чтобы они добрались туда первыми, а потом заявили, что это их территория на Южном полюсе [Луны]», — сказал Нельсон.

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