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Молдавские правоохранители изъяли избирательные списки в Гагаузии после выборов

20:40 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавские правоохранители изъяли избирательные списки после выборов главы Гагаузской автономии из-за подозрений в нарушениях. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

«Изъяты избирательные списки в суде Комрата. Основанием для этого послужило подозрение о включении в число избирателей умерших лиц, проживающих за рубежом, от имени которых проходило голосование», — говорится в сообщении.

В НЦБК также добавили, что заведены уголовные дела по подозрению в незаконном финансировании избирательной кампании, подкупе избирателей и незаконном подвозе людей к участкам.

Ранее председатель ЦИК автономии Яна Коваленко заявила журналистам о давлении со стороны молдавских правоохранителей, а также со стороны ЦИК Молдавии. Она обратила внимание, что результаты выборов не опротестовал ни один из кандидатов на должность главы автономии. С критикой в адрес Кишинева также выступил президиум Народного собрания Гагаузии (НСГ), обвинивший власти Молдавии в попытках склонить членов ЦИК к принятию решения о снятии с выборов одного из кандидатов во втором туре. Вечером во вторник депутаты НСГ намерены созвать внеплановое заседание. Тем временем в центре Комрата собираются люди, возмущенные действиями правоохранителей.

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