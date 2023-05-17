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НОВОСТИ

США введут дополнительные санкции, если будет необходимо — Госдеп по поводу РФ и Грузии

22:00 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США будут готовы ввести дополнительные санкции в связи с возобновлением прямого воздушного сообщения между Россией и Грузией, если сочтут это необходимым. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

«Мы продолжим внимательно следить за этой ситуацией. И мы сделаем в случае необходимости дополнительные шаги. Однако сейчас анонсировать мне нечего», — сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя разрешения на рейсы в Грузию, выдаваемые Тбилиси российским авиакомпаниям.

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