США введут дополнительные санкции, если будет необходимо — Госдеп по поводу РФ и Грузии
22:00 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США будут готовы ввести дополнительные санкции в связи с возобновлением прямого воздушного сообщения между Россией и Грузией, если сочтут это необходимым. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
«Мы продолжим внимательно следить за этой ситуацией. И мы сделаем в случае необходимости дополнительные шаги. Однако сейчас анонсировать мне нечего», — сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя разрешения на рейсы в Грузию, выдаваемые Тбилиси российским авиакомпаниям.
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