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Стоимость восстановления Украины выросла до $411 млрд — доклад ООН

22:40 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика Украины стагнирует в 2023 году, несмотря на займы МВФ и международную финансовую помощь, стоимость восстановления по состоянию на сегодняшний день оценивается в 411 млрд долларов. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе ООН «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы».

«Экономика Украины потеряла большую часть промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры в результате войны и сократилась на 29,1% в 2022 году. Несмотря на внешнюю финансовую помощь, в том числе, заем МВФ и прямую бюджетную поддержку со стороны Евросоюза и США, экономика страны, скорее всего, будет стагнировать в 2023 году. Долгосрочные перспективы зависят от продолжительности и интенсивности войны и способности страны профинансировать восстановление, оценочная стоимость которого повысилась до 411 млрд долларов», — говорится в докладе.

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