Стоимость восстановления Украины выросла до $411 млрд — доклад ООН
22:40 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономика Украины стагнирует в 2023 году, несмотря на займы МВФ и международную финансовую помощь, стоимость восстановления по состоянию на сегодняшний день оценивается в 411 млрд долларов. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе ООН «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы».
«Экономика Украины потеряла большую часть промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры в результате войны и сократилась на 29,1% в 2022 году. Несмотря на внешнюю финансовую помощь, в том числе, заем МВФ и прямую бюджетную поддержку со стороны Евросоюза и США, экономика страны, скорее всего, будет стагнировать в 2023 году. Долгосрочные перспективы зависят от продолжительности и интенсивности войны и способности страны профинансировать восстановление, оценочная стоимость которого повысилась до 411 млрд долларов», — говорится в докладе.
НОВОСТИ
- 21:20 16.05.2023
- Комплекс ЗРК Patriot получил повреждения в результате удара РФ — CNN
- 19:20 16.05.2023
- Пограничники сбили два украинских дрона-камикадзе в Курской области
- 17:12 16.05.2023
- Китай усилит военную подготовку на фоне закупки Тайванем вооружения США
- 15:00 16.05.2023
- ВС РФ уничтожили путепровод, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артемовск — МО
- 14:00 16.05.2023
- Средства ПВО РФ перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow
- 13:05 16.05.2023
- ВС РФ поразили «Кинжалом» американский ЗРК Patriot в Киеве
- 12:00 16.05.2023
- Ситуация в Артемовске напряженная, однако российские силы продолжают продвижение — Пушилин
- 11:00 16.05.2023
- На авдеевском направлении российские силы взяли несколько укреплений ВСУ — Пушилин
- 10:32 16.05.2023
- РФ собирается закупить больше боевых беспилотников у Ирана - Белый дом
- 10:05 16.05.2023
- ВС РФ ударили по крупному скоплению ВСУ в районе Орехова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать