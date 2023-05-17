МИД Венгрии подтвердил блокировку военной помощи Украине из Европейского фонда мира

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия заблокировала выделение очередного транша военной помощи Украине в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира. Это подтвердило во вторник в ответ на запрос ТАСС Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, указав на недружественные действия украинских властей по отношению к крупнейшему венгерскому банку OTP.

Днем ранее информацию о блокировке военной помощи Украине из Европейского фонда мира распространило со ссылкой на свои источники в Брюсселе итальянское агентство АНСА. На просьбу корр. ТАСС подтвердить эту информацию, пресс-служба МИД Венгрии ответила: «Министр иностранных дел [Петер Сийярто] четко высказался в пятницу в Стокгольме: Венгрии будет очень трудно вести переговоры о дальнейшей финансовой и экономической помощи и требуемых для этого жертвах до тех пор, пока Украина не исключит крупнейший венгерский банк из списка международных спонсоров войны».