МИД Венгрии подтвердил блокировку военной помощи Украине из Европейского фонда мира
09:00 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия заблокировала выделение очередного транша военной помощи Украине в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира. Это подтвердило во вторник в ответ на запрос ТАСС Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, указав на недружественные действия украинских властей по отношению к крупнейшему венгерскому банку OTP.
Днем ранее информацию о блокировке военной помощи Украине из Европейского фонда мира распространило со ссылкой на свои источники в Брюсселе итальянское агентство АНСА. На просьбу корр. ТАСС подтвердить эту информацию, пресс-служба МИД Венгрии ответила: «Министр иностранных дел [Петер Сийярто] четко высказался в пятницу в Стокгольме: Венгрии будет очень трудно вести переговоры о дальнейшей финансовой и экономической помощи и требуемых для этого жертвах до тех пор, пока Украина не исключит крупнейший венгерский банк из списка международных спонсоров войны».
Новости
- 13:05 17.05.2023
- МИД Финляндии утверждает, что Россия заморозила счета финских представительств — СМИ
- 13:00 17.05.2023
- Байден получает неполные разведданные о ходе конфликта на Украине — Херш
- 12:32 17.05.2023
- Глава центра «Вектор» Максютов уволен с должности — Роспотребнадзор
- 12:20 17.05.2023
- При отступлении из частного сектора в Артемовске ВСУ расстреляли жителей, сообщили в ДНР
- 12:05 17.05.2023
- США предлагают Армении «прогнать русских» с ее территории, это провокация — Лавров
- 12:00 17.05.2023
- На Украине заявили, что демилитаризованная зона с РФ должна быть шириной в 100 км
- 11:32 17.05.2023
- Макрон ощущает себя вассалом США, но ничего не может с этим поделать - Лавров
- 11:20 17.05.2023
- Российские бойцы в ходе СВО сражаются с прямыми последователями нацизма, подчеркнул Путин
- 11:05 17.05.2023
- Маск предсказал тяжелый год для мировой экономики и банкротство многих компаний
- 11:00 17.05.2023
- Европейские страны во главе с Польшей тайно призывают Киев остановить конфликт — Херш
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать