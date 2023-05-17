На юге Нигерии убиты несколько сотрудников посольства США — СМИ
09:05 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько сотрудников посольства США убиты в штате Анамбра на юге Нигерии. Об этом сообщил во вторник вечером сайт нигерийской газеты Daily Trust («Дэйли траст») со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, сотрудники американского посольства находились в штате Анамбра с гуманитарной миссией. Их колонна подверглась обстрелу в районе населенного пункта Огбару.
«В результате нападения погибли четыре человека, другие получили ранения», — сообщил Daily Trust источник в службе безопасности. Издание также сообщает, что в район инцидента направлены силовые подразделения.
Официального подтверждения гибели сотрудников посольства США к настоящему моменту нет.
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