На юге Нигерии убиты несколько сотрудников посольства США — СМИ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько сотрудников посольства США убиты в штате Анамбра на юге Нигерии. Об этом сообщил во вторник вечером сайт нигерийской газеты Daily Trust («Дэйли траст») со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, сотрудники американского посольства находились в штате Анамбра с гуманитарной миссией. Их колонна подверглась обстрелу в районе населенного пункта Огбару.

«В результате нападения погибли четыре человека, другие получили ранения», — сообщил Daily Trust источник в службе безопасности. Издание также сообщает, что в район инцидента направлены силовые подразделения.

Официального подтверждения гибели сотрудников посольства США к настоящему моменту нет.