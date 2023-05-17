Киев задействовал на купянском направлении хорошо подготовленных диверсантов — Марочко

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) задействовало хорошо подготовленные и экипированные диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на купянском направлении в зоне специальной военной операции РФ. Об этом корр. ТАСС в среду сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На купянском направлении действуют профессиональные ДРГ противника. В районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха отмечаются действия хорошо экипированных украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказал он со ссылкой на данные российской разведки.

Марочко отметил, что характер действий ДРГ свидетельствует, что военнослужащие прошли профессиональный курс подготовки и имеют высокие навыки.