Киев задействовал на купянском направлении хорошо подготовленных диверсантов — Марочко
09:20 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) задействовало хорошо подготовленные и экипированные диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на купянском направлении в зоне специальной военной операции РФ. Об этом корр. ТАСС в среду сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На купянском направлении действуют профессиональные ДРГ противника. В районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха отмечаются действия хорошо экипированных украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказал он со ссылкой на данные российской разведки.
Марочко отметил, что характер действий ДРГ свидетельствует, что военнослужащие прошли профессиональный курс подготовки и имеют высокие навыки.
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