0
0
322
НОВОСТИ

Киев задействовал на купянском направлении хорошо подготовленных диверсантов — Марочко

09:20 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) задействовало хорошо подготовленные и экипированные диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на купянском направлении в зоне специальной военной операции РФ. Об этом корр. ТАСС в среду сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На купянском направлении действуют профессиональные ДРГ противника. В районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха отмечаются действия хорошо экипированных украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказал он со ссылкой на данные российской разведки.

Марочко отметил, что характер действий ДРГ свидетельствует, что военнослужащие прошли профессиональный курс подготовки и имеют высокие навыки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 17.05.2023
МИД Финляндии утверждает, что Россия заморозила счета финских представительств — СМИ
0
49
13:00 17.05.2023
Байден получает неполные разведданные о ходе конфликта на Украине — Херш
0
62
12:32 17.05.2023
Глава центра «Вектор» Максютов уволен с должности — Роспотребнадзор
0
109
12:20 17.05.2023
При отступлении из частного сектора в Артемовске ВСУ расстреляли жителей, сообщили в ДНР
0
141
12:05 17.05.2023
США предлагают Армении «прогнать русских» с ее территории, это провокация — Лавров
0
171
12:00 17.05.2023
На Украине заявили, что демилитаризованная зона с РФ должна быть шириной в 100 км
0
183
11:32 17.05.2023
Макрон ощущает себя вассалом США, но ничего не может с этим поделать - Лавров
0
200
11:20 17.05.2023
Российские бойцы в ходе СВО сражаются с прямыми последователями нацизма, подчеркнул Путин
0
209
11:05 17.05.2023
Маск предсказал тяжелый год для мировой экономики и банкротство многих компаний
0
234
11:00 17.05.2023
Европейские страны во главе с Польшей тайно призывают Киев остановить конфликт — Херш
0
258

Возврат к списку