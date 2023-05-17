0
0
300
НОВОСТИ

ЕС не сможет принять в свой состав Украину и Турцию одновременно - Politico

10:00 17.05.2023 Источник: Lenta.ru

Евросоюз (ЕС) не сможет принять в свой состав Украину и Турцию одновременно. Это связано с экономическими сложностями, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По словам собеседника издания, в какой-то момент ЕС придется признать, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. «Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет», — сказал он.

Отмечается, что значительная поддержка Киева со стороны Брюсселя может вынудить ЕС четко заявить, что Турция никогда не вступит в объединение. По этой причине, многие в Европе «выдохнут с облегчением», если на президентских выборах в Турции победит действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, которая настроена на большую интеграцию с ЕС.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 17.05.2023
МИД Финляндии утверждает, что Россия заморозила счета финских представительств — СМИ
0
49
13:00 17.05.2023
Байден получает неполные разведданные о ходе конфликта на Украине — Херш
0
62
12:32 17.05.2023
Глава центра «Вектор» Максютов уволен с должности — Роспотребнадзор
0
109
12:20 17.05.2023
При отступлении из частного сектора в Артемовске ВСУ расстреляли жителей, сообщили в ДНР
0
141
12:05 17.05.2023
США предлагают Армении «прогнать русских» с ее территории, это провокация — Лавров
0
171
12:00 17.05.2023
На Украине заявили, что демилитаризованная зона с РФ должна быть шириной в 100 км
0
183
11:32 17.05.2023
Макрон ощущает себя вассалом США, но ничего не может с этим поделать - Лавров
0
200
11:20 17.05.2023
Российские бойцы в ходе СВО сражаются с прямыми последователями нацизма, подчеркнул Путин
0
209
11:05 17.05.2023
Маск предсказал тяжелый год для мировой экономики и банкротство многих компаний
0
234
11:00 17.05.2023
Европейские страны во главе с Польшей тайно призывают Киев остановить конфликт — Херш
0
258

Возврат к списку