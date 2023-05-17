ЕС не сможет принять в свой состав Украину и Турцию одновременно - Politico
10:00 17.05.2023 Источник: Lenta.ru
Евросоюз (ЕС) не сможет принять в свой состав Украину и Турцию одновременно. Это связано с экономическими сложностями, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
По словам собеседника издания, в какой-то момент ЕС придется признать, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. «Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет», — сказал он.
Отмечается, что значительная поддержка Киева со стороны Брюсселя может вынудить ЕС четко заявить, что Турция никогда не вступит в объединение. По этой причине, многие в Европе «выдохнут с облегчением», если на президентских выборах в Турции победит действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, которая настроена на большую интеграцию с ЕС. Lenta.Ru
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