Непальский альпинист Ками Рита установил рекорд, поднявшись на Эверест 27 раз

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Известный непальский альпинист Ками Рита побил в среду мировой рекорд, принадлежавший ему же, покорив высочайшую вершину мира Эверест (8 848 метров над уровнем моря) в 27-й раз. Как сообщает непальская газета «Хималайян таймс», Рита успешно завершил рекордный подъем в 08:30 утра (05:45 мск).

Ками Рита впервые поднялся на Эверест в 1994 году. С тех пор 53-летний альпинист поднимался на «третий полюс планеты» еще 26 раз. Он также является рекордсменом по количеству восхождений на горные пики высотой более 8 000 метров.

По данным издания, также альпинист восемь раз поднимался на гору Чо-Ойю (8 201 метр над уровнем моря), трижды на Манаслу (8 163 метра), по одному разу на К2 (Чогори, 8 614 метров) и Лхоцзе (8 516 метров).