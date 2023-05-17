Непальский альпинист Ками Рита установил рекорд, поднявшись на Эверест 27 раз
10:05 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Известный непальский альпинист Ками Рита побил в среду мировой рекорд, принадлежавший ему же, покорив высочайшую вершину мира Эверест (8 848 метров над уровнем моря) в 27-й раз. Как сообщает непальская газета «Хималайян таймс», Рита успешно завершил рекордный подъем в 08:30 утра (05:45 мск).
Ками Рита впервые поднялся на Эверест в 1994 году. С тех пор 53-летний альпинист поднимался на «третий полюс планеты» еще 26 раз. Он также является рекордсменом по количеству восхождений на горные пики высотой более 8 000 метров.
По данным издания, также альпинист восемь раз поднимался на гору Чо-Ойю (8 201 метр над уровнем моря), трижды на Манаслу (8 163 метра), по одному разу на К2 (Чогори, 8 614 метров) и Лхоцзе (8 516 метров).
НОВОСТИ
- 13:05 17.05.2023
- МИД Финляндии утверждает, что Россия заморозила счета финских представительств — СМИ
- 13:00 17.05.2023
- Байден получает неполные разведданные о ходе конфликта на Украине — Херш
- 12:32 17.05.2023
- Глава центра «Вектор» Максютов уволен с должности — Роспотребнадзор
- 12:20 17.05.2023
- При отступлении из частного сектора в Артемовске ВСУ расстреляли жителей, сообщили в ДНР
- 12:05 17.05.2023
- США предлагают Армении «прогнать русских» с ее территории, это провокация — Лавров
- 12:00 17.05.2023
- На Украине заявили, что демилитаризованная зона с РФ должна быть шириной в 100 км
- 11:32 17.05.2023
- Макрон ощущает себя вассалом США, но ничего не может с этим поделать - Лавров
- 11:20 17.05.2023
- Российские бойцы в ходе СВО сражаются с прямыми последователями нацизма, подчеркнул Путин
- 11:05 17.05.2023
- Маск предсказал тяжелый год для мировой экономики и банкротство многих компаний
- 11:00 17.05.2023
- Европейские страны во главе с Польшей тайно призывают Киев остановить конфликт — Херш
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать