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НОВОСТИ

Более 18,5 тыс. мигрантов вывезли на автобусах из Техаса в другие города США

10:20 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 18,5 тыс. мигрантов доставлены из приграничной территории США в другие американские города, в том числе в Вашингтон и Нью-Йорк. Об этом во вторник написал губернатор штата Техас Грег Эбботт на своей странице в «Твиттере».

«Техас доставил более 18,5 тыс. мигрантов в [так называемые] города-убежища. Более 9,3 тыс. доставлены в Вашингтон, более 6,5 тыс. — в Нью-Йорк, более 1,8 тыс. — в Чикаго, более 970 — в Филадельфию. Мы продолжим оказывать помощь приграничным городам и будем доставлять мигрантов на автобусах, пока президент [США Джо] Байден не обеспечит безопасность границы», — написал губернатор.

Политику выдворения мигрантов губернатор Техаса начал еще в апреле прошлого года. Ранее Эбботт обвинил администрацию Байдена в обострении ситуации с нелегальной миграцией на американо-мексиканской границе.

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