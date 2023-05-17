Европейские страны во главе с Польшей тайно призывают Киев остановить конфликт — Херш

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа европейских государств во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт. Об этом проинформировал в среду американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, разместив соответствующее сообщение на своем сайте.

«Эту группу возглавляет Польша <…>, она тайно призывает Зеленского найти способ положить конец конфликту — даже, если для этого необходимо уйти в отставку», — написал он, отметив, что в эту группу входят прибалтийские и восточноевропейские страны, в частности Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.