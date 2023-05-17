Российские бойцы в ходе СВО сражаются с прямыми последователями нацизма, подчеркнул Путин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы и командиры в ходе специальной военной операции (СВО) сражаются с прямыми последователями нацизма, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в послании российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения.

«И мы, и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии. Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции», — говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной в среду на сайте Кремля.