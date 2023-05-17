Макрон ощущает себя вассалом США, но ничего не может с этим поделать - Лавров

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон ощущает себя вассалом США, но ничего не может с этим поделать. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Царьград», опубликованном в среду на сайте дипведомства.

Ранее французский лидер заявил что РФ якобы потерпела геополитическое поражение на Украине и начала впадать в зависимость от Китая.

«Макрон, видимо, ощущает свою беспомощность, когда он уже не первый год <…> говорит про стратегическую автономию Евросоюза. Он ощущает себя вассалом Соединенных Штатов. Ему от этого неуютно. За это ему „честь и хвала“. Но ничего с этим поделать он не сможет», — сказал он.