На Украине заявили, что демилитаризованная зона с РФ должна быть шириной в 100 км

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демилитаризованную зону шириной в 100 км нужно создать между Украиной и Россией. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Вопрос окончания войны — это создание демилитаризованной зоны. Это наша цель», — сказал он в интервью украинскому телеканалу «Исландия».

На вопрос о практичности создания такой зоны Буданов ответил, что «это зона, с которой невозможно поражение обычными средствами». «Как по мне, это абсолютно правильная дистанция», — уверен начальник ГУР.