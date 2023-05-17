Глава центра «Вектор» Максютов уволен с должности — Роспотребнадзор

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов уволен, причиной стало нарушение закона о противодействии коррупции и конфликт интересов. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Основанием прекращения трудовых отношений с директором ГНЦ вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Ринатом Максютовым стало нарушение закона „О противодействии коррупции“ и выявленный конфликт интересов», — поясняет ведомство.