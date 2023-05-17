Спецпосланник КНР по делам Евразии прибыл с визитом на Украину
13:20 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй уже находится на Украине. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг. На данный момент неясно, встретится ли дипломат с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Как передавало агентство Франс Пресс, Ли Хуэй 16–17 мая посетит с визитом Киев. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что спецпредставитель Китая также посетит Россию, Германию, Польшу и Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса. Как уточнил китайский дипломат, Пекин постоянно внимательно следит за обстановкой на Украине и стремится принимать активное участие в процессе мирного урегулирования кризисной ситуации в этой стране.
НОВОСТИ
- 16:12 17.05.2023
- ВС РФ поразили высокоточным оружием крупный склад боеприпасов в Николаеве — МО РФ
- 16:00 17.05.2023
- Великобритания не собирается передавать Украине истребители — глава Минобороны
- 12:20 17.05.2023
- При отступлении из частного сектора в Артемовске ВСУ расстреляли жителей, сообщили в ДНР
- 21:20 16.05.2023
- Комплекс ЗРК Patriot получил повреждения в результате удара РФ — CNN
- 19:20 16.05.2023
- Пограничники сбили два украинских дрона-камикадзе в Курской области
- 17:12 16.05.2023
- Китай усилит военную подготовку на фоне закупки Тайванем вооружения США
- 15:00 16.05.2023
- ВС РФ уничтожили путепровод, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артемовск — МО
- 14:00 16.05.2023
- Средства ПВО РФ перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow
- 13:05 16.05.2023
- ВС РФ поразили «Кинжалом» американский ЗРК Patriot в Киеве
- 12:00 16.05.2023
- Ситуация в Артемовске напряженная, однако российские силы продолжают продвижение — Пушилин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать