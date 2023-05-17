Спецпосланник КНР по делам Евразии прибыл с визитом на Украину

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй уже находится на Украине. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг. На данный момент неясно, встретится ли дипломат с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как передавало агентство Франс Пресс, Ли Хуэй 16–17 мая посетит с визитом Киев. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что спецпредставитель Китая также посетит Россию, Германию, Польшу и Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса. Как уточнил китайский дипломат, Пекин постоянно внимательно следит за обстановкой на Украине и стремится принимать активное участие в процессе мирного урегулирования кризисной ситуации в этой стране.