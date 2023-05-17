Более 30% россиян зарабатывают на своем хобби - исследование

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Любимые увлечения и хобби приносят доход 34% россиян, 78% из них зарабатывают от 1 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщается в исследовании социальной сети «Одноклассники» и сервиса «Зарплата.ру», которое есть в распоряжении ТАСС.

«Социальная сеть „Одноклассники“ совместно с исследовательским центром сервиса „Зарплата.ру“ провела исследование и выяснила, что хобби приносит доход 34% россиян. <…> Как сообщили участники опроса, получающие доход благодаря собственным увлечениям, 78% из них зарабатывают в месяц от 1 тыс. до 10 тыс. рублей, 11% — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, 5% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, 3% — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 3% — более 100 тыс. рублей», — сообщается в исследовании.

Среди опрошенных больше всего удается зарабатывать на хобби респондентам 35-44 лет (36%), далее следуют более старшее в поколение — 45-55 лет (35%) и опрошенные до 34 лет (29%), подчеркивается в исследовании.

В топ-5 хобби, которые помогают россиянам зарабатывать деньги, вошли рукоделие (35%), рисование (10%), садоводство (8%), спорт (7%) и интеллектуальные игры (6%), добавляется в исследовании. Свой заработок «увлеченные» россияне тратят на дальнейшее развитие хобби (42%) или свои нужды (48%), либо делают с него накопления (10%).

В исследовании приняли участие 4,6 тыс. человек.