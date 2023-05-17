ЕК предложила исключения из санкций против РФ, чтобы ускорить уход компаний ЕС из страны
14:32 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) предложила создать механизм временных исключений из собственных санкций против России, которые будут предоставлены остающимся на российском рынке европейским компаниям, с целью облегчить операции по их уходу до 31 августа 2023 года. Как сообщил в среду портал «Еврообсервер» (EUObserver), такую инициативу обсуждают сейчас в Брюсселе параллельно с проектом 11-го пакета ограничительных мер.
В частности, упомянутый набор рестрикций подразумевает формирование механизма специальных финансовых разрешений, которые позволят работающим на рынке РФ западным компаниям передавать активы и проводить финансовые транзакции с российскими физическими и юридическими лицами, включенными в санкционные списки ЕС. Разрешения должны выдаваться, если будет документально подтверждено, что компании необходимо осуществить данные операции с целью ухода с российского рынка до 31 августа.
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