ЕК предложила исключения из санкций против РФ, чтобы ускорить уход компаний ЕС из страны

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) предложила создать механизм временных исключений из собственных санкций против России, которые будут предоставлены остающимся на российском рынке европейским компаниям, с целью облегчить операции по их уходу до 31 августа 2023 года. Как сообщил в среду портал «Еврообсервер» (EUObserver), такую инициативу обсуждают сейчас в Брюсселе параллельно с проектом 11-го пакета ограничительных мер.

В частности, упомянутый набор рестрикций подразумевает формирование механизма специальных финансовых разрешений, которые позволят работающим на рынке РФ западным компаниям передавать активы и проводить финансовые транзакции с российскими физическими и юридическими лицами, включенными в санкционные списки ЕС. Разрешения должны выдаваться, если будет документально подтверждено, что компании необходимо осуществить данные операции с целью ухода с российского рынка до 31 августа.