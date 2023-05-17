В Свердловской, Курганской и Тюменской областях сгорело более 6 тыс. строений — МЧС

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 6 тыс. строений сгорели в результате переходов природных пожаров в Свердловской, Курганской и Тюменской областях. Об этом в среду доложил президенту РФ Владимиру Путину глава МЧС Александр Куренков.

«В Свердловской, Курганской, Тюменской областях в результате распространения огня в 25 населенных пунктах повреждены более 6 тыс. строений, в том числе 802 жилых дома», — сказал министр.