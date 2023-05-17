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НОВОСТИ

Госдума приняла поправку о возможности проведения выборов при военном положении

15:32 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в среду приняла поправку, предусматривающую возможность проведения выборов на территории, на которой введено военное положение, после консультаций ЦИК РФ с Минобороны и ФСБ.

Поправка поддержана при рассмотрении во втором чтении законопроекта, согласно которому для приведения в соответствие с Конституцией РФ в ряде федеральных законов понятие «член Совета Федерации» предложено заменить на «сенатор Российской Федерации».

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