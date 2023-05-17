Великобритания не собирается передавать Украине истребители — глава Минобороны
16:00 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании не собирается в настоящий момент передавать Украине истребители Eurofighter Typhoon («Еврофайтер тайфун»), но готово помогать с обучением украинских военных летчиков на долгосрочную перспективу. Об этом в среду заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес на совместной пресс-конференции с германским коллегой Борисом Писториусом.
«Мы не собираемся отправлять Украине истребили в настоящий момент. Мы неоднократно заявляли, что [истребитель] Typhoon не будет подходящим выбором», — сказал Уоллес, выступление которого в Берлине показывал телеканал «Скай ньюс». По его словам, Лондон готов оказать помощь Украине при подготовке военных летчиков к управлению западными военными самолетами, однако этот процесс займет «значительный период времени».
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