Великобритания не собирается передавать Украине истребители — глава Минобороны

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании не собирается в настоящий момент передавать Украине истребители Eurofighter Typhoon («Еврофайтер тайфун»), но готово помогать с обучением украинских военных летчиков на долгосрочную перспективу. Об этом в среду заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес на совместной пресс-конференции с германским коллегой Борисом Писториусом.

«Мы не собираемся отправлять Украине истребили в настоящий момент. Мы неоднократно заявляли, что [истребитель] Typhoon не будет подходящим выбором», — сказал Уоллес, выступление которого в Берлине показывал телеканал «Скай ньюс». По его словам, Лондон готов оказать помощь Украине при подготовке военных летчиков к управлению западными военными самолетами, однако этот процесс займет «значительный период времени».