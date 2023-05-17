ВС РФ поразили высокоточным оружием крупный склад боеприпасов в Николаеве — МО РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили групповым ударом высокоточного оружия морского базирования крупный склад боеприпасов в Николаеве. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаеве. Цели удара достигнуты. Назначенный объект поражен», — сказал он.