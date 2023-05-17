ВС РФ поразили высокоточным оружием крупный склад боеприпасов в Николаеве — МО РФ
16:12 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) РФ поразили групповым ударом высокоточного оружия морского базирования крупный склад боеприпасов в Николаеве. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаеве. Цели удара достигнуты. Назначенный объект поражен», — сказал он.
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