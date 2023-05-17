Годовая инфляция в РФ составляет 2,3% — Мишустин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства обсудил в числе прочих вопросов актуальные показатели по инфляции в стране. В частности, глава государства уточнил, сколько составляет этот показатель «на сегодняшний день, вот сейчас».

«Годовая — 2,3%», — ответил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.