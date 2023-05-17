РФ ввела ограничения на использование счетов финской дипмиссии, это зеркальный ответ — МИД

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва подтверждает ограничения на использование счетов посольства и генконсульства Финляндии в РФ, это зеркальный ответ на аналогичные действия со стороны Хельсинки. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы подтверждаем факт введения в России ограничения на использование счетов посольством Финляндии и финским генеральным консульством в Санкт-Петербурге, — сказала она. — Эти действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков. Это факт».