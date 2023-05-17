Кылычдароглу заявил, что Эрдоган "скребется" в российскую дверь

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил в среду, что не намерен проигрывать во втором туре выборов главы государства, чтобы не оставить страну действующему лидеру республики Тайипу Эрдогану.

«Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который еще вчера был сопредседателем „Большого Ближнего Востока“, а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется», — заявил политик в видеообращении, опубликованном на его странице в «Твиттере».

Он также добавил, что не оставит Турцию тем, «кто сотрудничает с США и ФЕТО („террористическая организация фетхуллахистов“, Анкара обвиняет ее в подготовке переворота в 2016 году — прим. ТАСС)». По словам Кылычдароглу, именно политика Эрдогана «привела в страну 10 миллионов нелегальных беженцев».

11 мая Кылычдароглу разместил в «Твиттере» сообщение на русском языке, в котором призвал Москву не вмешиваться в президентские и парламентские выборы. Он утверждал, что Россия стоит за некими «монтажами, заговорами и записями», которые были ранее выявлены в Турции. Политик не пояснил, что имеет в виду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решительно отверг слухи о возможности вмешательства Москвы в турецкие выборы, подчеркнув, что такие данные распространяют лжецы.

14 мая в Турции прошли президентские и парламентские выборы. По итогам вскрытия 100% урн действующий президент Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%, представитель политического блока «Ата» («Альянс Отцов») Синан Оган — 5,17%. Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50% голосов, в связи с этим 28 мая состоится второй тур голосования. В нем победу обеспечит простое большинство.